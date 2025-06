Incidente in viale Michelangelo ferito un motociclista | è caccia al pirata della strada che lo ha travolto

Un grave incidente in viale Michelangelo ha coinvolto un motociclista di 67 anni, che ora lotta tra la vita e la morte al reparto di Villa Sofia. La Mini Cooper scura, presumibilmente responsabile dell'urto, si è data alla fuga lasciando il ferito sul selciato. La polizia è impegnata nella caccia al pirata della strada, mentre la comunità chiede giustizia: nessuno dovrebbe essere lasciato indietro dopo un gesto così irresponsabile.

Era in sella alla sua moto quando sarebbe stato urtato da una macchina, una Mini Cooper scura, finendo cos√¨ al suolo e riportando diverse ferite, sia contusioni che fratture. L'uomo di 67 anni √® adesso ricoverato a Villa Sofia, ma √® caccia al pirata della strada che lo ha lasciato al suolo senza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Incidente in viale Michelangelo, ferito un motociclista: √® caccia al pirata della strada che lo ha travolto

In questa notizia si parla di: pirata - caccia - strada - incidente

Studente di 12 anni travolto da un'auto: caccia al pirata della strada - Un incidente grave ha coinvolto uno studente di 12 anni, travolto da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta.

Travolge un indiano in bici e fugge, caccia aperta al pirata della strada L’incidente è avvenuto di sera in via Carrara, tra Latina Scalo e Tor Tre Ponti. Il lavoratore, finito in un fosso, è stato soccorso dal datore di lavoro. Le indagini della… Partecipa alla discussione

GRAVE INCIDENTE SULLA STATALE 696 TRA CELANO E PATERNO: AUTO SI CAPOVOLGE, CONDUCENTE IN OSPEDALE. CACCIA AL PIRATA DELLA STRADA _________ Rimanete sempre aggiornati anche via Telegram, basta un clic qui https://t. Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Incidente in viale Michelangelo, ferito un motociclista: è caccia al pirata della strada che lo ha travolto; Travolto in bici, è caccia al pirata; Travolge un indiano in bici e fugge, caccia aperta al pirata della strada.

Incidente in viale Michelangelo, ferito un motociclista: è caccia al pirata della strada che lo ha travolto - L'uomo di 67 anni era in sella al suo mezzo quando sarebbe stato urtato da una Mini Cooper scura intorno alle 13 di ieri, all'altezza della sede della guardia di finanza.

Travolto in bici, è caccia al pirata - Da venerdì 6 giugno, poco dopo le 17, i carabinieri e la vittima dell‚Äôincidente, un 49enne di Rovigo, sono a caccia del pirata della strada che ha provocato un incidente e ora rischia la denuncia ...