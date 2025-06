Incidente in via Delle Calabrie | auto contro ambulanza con a bordo un paziente 3 feriti

Brutto incidente a Salerno, in via delle Calabrie: un'auto si è scontrata con un'ambulanza che trasportava un paziente, causando tre feriti tra autisti e trasportato. La scena, ancora sotto shock, solleva molte domande sulle cause dell'incidente. La sicurezza stradale resta una priorità, e le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e prevenire futuri incidenti simili.

Brutto incidente, poco fa, a Salerno in via delle Calabrie. Per cause da accertare, un'ambulanza con un ferito a bordo che si stava recando in ospedale è entrata in collisione con un'auto. Tre i feriti in tutto: i due autisti, oltre il trasportato. Non si conoscono al momento le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente in via Delle Calabrie: auto contro ambulanza con a bordo un paziente, 3 feriti

In questa notizia si parla di: incidente - calabrie - auto - ambulanza

Incidente sulla SS 106 nel Cosentino, scontro auto-moto: il centauro ferito in ospedale http://cosenzaduepuntozero.it - #Cosenza #Calabria Partecipa alla discussione

Tragico incidente notturno a Bisignano, muore un centauro 35enne http://cosenzaduepuntozero.it - #Cosenza #Calabria Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente in via Delle Calabrie: auto contro ambulanza con a bordo un paziente, 3 feriti; Incidente in via Delle Calabrie: auto contro ambulanza con a bordo un paziente, 3 feriti; Salerno, ambulanza si scontra con un'auto e si ribalta: tre feriti.

Incidente a Salerno, scontro auto-ambulanza: c'era già un ferito a bordo - Brutto incidente a Salerno, in via delle Calabrie, dove un auto e un'ambulanza si sono scontrate portando anche il ribaltamento ...