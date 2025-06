Incidente fra quattro mezzi sulla Litoranea | muore un uomo

Un tragico incidente sulla Litoranea di Latina sconvolge la comunità: quattro mezzi sono rimasti coinvolti in una drammatica collisione, causando la morte di un uomo. La mattina di mercoledì 11 giugno, all’altezza di Borgo Grappa, si è consumata una scena di grande impatto, che ha lasciato tutti senza parole. Le prime ricostruzioni indicano un episodio dalle dinamiche complesse, ma purtroppo, ad avere la peggio è stato il conducente del...

Un terribile incidentre stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno, a Latina, all'altezza di Borgo Grappa, lungo la strada Litoranea. Il sinistro, dalle prime informazioni raccolte, ha coinvolto due suv, un furgone e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del.

In questa notizia si parla di: litoranea - incidente - quattro - mezzi

