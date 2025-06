Incidente con quattro feriti in A22 traffico bloccato a Campogalliano

Un incidente sulla A22 a Campogalliano paralizza il traffico e mette in allerta le autorità. Quattro feriti, fortunatamente con lesioni lievi, sono stati soccorsi tempestivamente. La viabilità rimane bloccata nel tratto interessato, creando disagi per molti automobilisti. Seguiteci per aggiornamenti e dettagli sulle operazioni di gestione dell'emergenza.

Intorno alle ore 11:15 di oggi si è verificato un incidente lungo la A22, all'altezza di Campogalliano. Lo scontro ha coinvolto due camion e due auto, che viaggiavano in direzione sud. Fortunatamente le persone coinvolte - i 4 conducenti - hanno riportato solo lesioni lievi e i mezzi del 118. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Incidente con quattro feriti in A22, traffico bloccato a Campogalliano

