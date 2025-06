Incidente auto-camion | un ferito in ospedale

Un incidente stradale a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, ha coinvolto un'auto e un camion, con un ferito trasportato d'urgenza in ospedale. La collisione, avvenuta intorno alle 10:30 di mercoledì 11 giugno 2025 in via Montegrappa, è ancora sotto indagine per determinare le cause. La pronta risposta dei soccorsi ha garantito le prime cure al ferito. La?? delle strade resta una priorità che richiede attenzione costante e rispetto delle norme.

Incidente stradale a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, in via Montegrappa. Intorno alle ore 10:30 di mercoledì 11 giugno 2025, per ragioni in via di accertamento, si sono scontrate un'automobile e un camion. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 7 e l'ambulanza 072 della Croce.

