Incidente al rally in Polonia muore Matteo Doretto

Una tragedia scuote il mondo del rally: questa mattina, in Polonia, durante un allenamento, il giovane Matteo Doretto ha perso la vita in un incidente mentre si preparava per l'imminente Rally di Polonia. Un dramma improvviso che ci ricorda quanto la passione per le corse comporti rischi estremo. La perdita di Matteo lascia un vuoto profondo nel cuore degli appassionati e del motorsport italiano, suscitando riflessioni sulla sicurezza e il valore della vita.

AGI - Tragico incidente questa mattina prima di mezzogiorno a Pasym, nei pressi della citt√† di Elganowo, nei pressi di Pasym. In una tappa di allenamento in vista della 81esima edizione del Rally di Polonia, che partir√† ufficialmente venerd√¨ 13 giugno da Mikolajki, la Peugeot 208 Rally4 dell'equipaggio composto da Matteo Doretto e Samuele Pellegrino si √® schiantata contro un albero. Il decesso del pilota Matteo Doretto. Il ventunenne pilota, originario di Pordenone, come racconta il portale polacco tko.pl, √® rimasto intrappolato nel veicolo ed √® stato immediatamente liberato dai soccorsi. Nonostante le manovre di rianimazione, non √® stato per√≤ possibile salvargli la vita. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Incidente al rally in Polonia, muore Matteo Doretto ¬†

Incidente al Rally di Polonia, muore un pilota italiano: Matteo Doretto era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino - Tragedia scuote il mondo del rally durante i test pre-gara del Rally di Polonia: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, di Pordenone, ha perso la vita in un incidente.

Incidente al rally di Polonia, muore a 21 anni il campione italiano jr Matteo Doretto Partecipa alla discussione

