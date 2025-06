Incidente al Rally di Polonia muore un pilota italiano | Matteo Doretto era campione Junior Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino

Tragedia scuote il mondo del rally durante i test pre-gara del Rally di Polonia: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, di Pordenone, ha perso la vita in un incidente. Ferito gravemente il suo co-pilota, Samuele Pellegrino. Un dramma che lascia tutti sgomenti e solleva ancora una volta il tema della sicurezza in uno sport adrenalinico e rischioso. La nostra vicinanza va alle famiglie e agli amici delle vittime, mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

Tragedia nel corso dei test pre-gara del Rally di Polonia: il campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, 21 anni, di Pordenone, è morto per le conseguenze di un'uscita di strada. Lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente al Rally di Polonia, muore un pilota italiano: Matteo Doretto era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino

Approfondimenti da altre fonti

Tragedia durante i test del Rally di Polonia, scompare Matteo Doretto; Incidente al Rally di Polonia, muore un pilota italiano: Matteo Doretto era campione Junior. Ferito il co-pilo; ERC | Tragedia in Polonia, addio al pilota di rally Matteo Doretto.

Incidente in Polonia, muore pilota di rally pordenonese - La vittima è il 21enne Matteo Doretto, stava effettuando dei test in vista di una gara di campionato europeo di rally.