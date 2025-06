Incidente al Rally di Polonia | muore il pilota Matteo Doretto campione italiano Junior 2024

Tragico incidente durante i test pre-gara del Rally di Polonia: il pilota Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024, è morto in seguito a un’uscita di strada. La notizia è stata confermata dal portavoce dei vigili del fuoco della città polacca di Olsztyn. Secondo quanto ricostruito la Peugeot 208 Rally4 guidata da Doretto, 21 anni, è finita contro un albero nelle strade attorno alla città di Elganowo. Ferito, ma non in gravi condizioni, il co-pilota Samuele Pellegrino che è ricoverato in ospedale. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Incidente al Rally di Polonia: muore il pilota Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024

