Incidente al rally di Polonia muore a 21 anni il campione jr Matteo Doretto | La laurea famiglia di ex piloti | chi era

Un drammatico incidente al rally di Polonia ha sconvolto il mondo delle corse: il giovane campione Jr Matteo Doretto, appena 21 anni e vincitore del titolo nel 2024, ha perso la vita in un tragico incidente. La Peugeot 208 Rally4 è uscita di strada durante i test, lasciando il co-pilota ricoverato in ospedale. La famiglia Doretto, con radici tra ex piloti, piange la perdita di un talento promettente che avrebbe scritto ancora molte pagine di storia.

La Peugeot 208 Rally4 è uscita di strada nei test prima della gara: in ospedale il co-pilota. Doretto aveva vinto il titolo nel 2024. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Incidente al rally di Polonia, muore a 21 anni il campione jr Matteo Doretto | La laurea, famiglia di ex piloti: chi era

