Incidente a Uboldo auto si schianta contro una cinta

Una serata di ordinaria inquietudine a Uboldo, dove un incidente ha scosso la tranquillità cittadina. Un’auto, all’incrocio tra via 25 Aprile e via Caduti della Liberazione, perde improvvisamente il controllo, schiantandosi contro una cinta e finendo contro il muro di una palazzina. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per il conducente, ma l’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale nella zona.

a sua condott Auto esce fuori strada e sbatte contro il muro di recinzione di una palazzina: è successo nella serata di ieri a Uboldo, all’incrocio fra via 25 Aprile e via Caduti della Liberazione. Un uomo di una quarantina d’anni ha perso il controllo della guida finendo fuori dalla carreggiata per schiantarsi sulla cinta sull’angolo. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

