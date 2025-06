Incidente a Sant' Eustachio | auto finisce contro un albero e una ringhiera

Un altro drammatico episodio scuote Salerno: in via Sant’Eustachio, un’auto si schianta contro un albero e una ringhiera, probabilmente a causa di un malore. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre la conducente, ora affidata alle cure dei sanitari. Mentre la sua condizione sembra stabile, questo incidente ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla salute alla guida.

