Incidente a Pesaro cade in bici e batte la testa | arriva l' eliambulanza

Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero che ha portato la donna all'ospedale regionale di Torrette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, incidente sulla Statale. Ciclista travolto da uno scooter: è grave - Pesaro, 18 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Statale tra viale dei Partigiani e viale Venezia, dove un ciclista di 60 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

