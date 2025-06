Incidente a Imola gravissimo un motociclista di 45 anni

Un incidente devastante scuote Imola: un motociclista di 45 anni è rimasto gravemente ferito nella notte lungo la San Vitale, vicino a Ponte Massa. La scena, sconvolgente, ha lasciato senza parole gli abitanti e le autorità. Mentre le indagini sono in corso, l’intera comunità si domanda cosa possa aver causato questa tragica fatalità. Restate aggiornati per scoprire sviluppi e dettagli su questa drammatica vicenda.

Imola, 11 giugno 2025 - Una moto a terra, distrutta, nessuno intorno. Così un passante che ieri notte stava percorrendo la San Vitale in zona Ponte Massa ha subito lanciato l’allarme. Il ferito, un uomo di 45 anni è stato trovato riverso in un campo poco più in lá, con ferite gravissime. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 23. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia locale, l’uomo, che viaggiava in direzione di Massa Lombarda, avrebbe perso il controllo mentre affrontava una curva e sarebbe finito con la moto contro il guardrail. Così si sarebbe procurato profonde ferite a un braccio e alla zona addominale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Imola, gravissimo un motociclista di 45 anni

In questa notizia si parla di: incidente - imola - anni - gravissimo

