Incidente a Fino Mornasco | feriti un 18enne e un 24enne

Un incidente a Fino Mornasco ha coinvolto un'auto e una moto nella serata di giovedì 11 giugno, fortunatamente senza gravi conseguenze per i giovani coinvolti. Intorno alle 22.30, via Garibaldi è stata teatro di uno scontro che ha richiesto l'intervento della Croce Verde. Fortunatamente, sia l'18enne che il 24enne sono stati soccorsi in modo tempestivo e le loro condizioni sono stabili. La dinamica dell'incidente sta ancora emergendo.

Incidente in via Garibaldi a Fino Mornasco intorno alle ore 22.30 dell'11 giugno 2025. Un'auto e una moto si sono scontrate, fortunatamente senza gravi conseguenze per il giovane centauro e l'automobilista. I due ragazzi di 18 e 24 anni sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Verde di.

