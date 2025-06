Incidente a Caronno schianto tra un' auto e un monopattino | due ragazzini in ospedale

Un grave incidente a Caronno Pertusella ha coinvolto due giovani in monopattino e un'auto, lasciando due ragazzini feriti e un intervento urgente al Niguarda. La scena, avvolta da tensione e preoccupazione, sottolinea l'importanza di rispettare le regole stradali e di vigilare sulla sicurezza dei più giovani. La polizia locale sta già indagando per chiarire le cause di questo spiacevole episodio, che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione sulla strada.

Due ragazzi di 14 e 15 anni sono rimasti feriti in seguito a un incidente tra un'auto e un monopattino in piazza Sandro Pertini a Caronno Pertusella nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno. Il 15enne è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul caso è al lavoro la polizia locale.

Incidente a Caronno, auto investe monopattino - Un pomeriggio di paura a Caronno Pertusella, dove un incidente in piazza Pertini ha coinvolto un'auto e un monopattino.

