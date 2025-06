Incidente a Caronno auto investe monopattino

Un pomeriggio di paura a Caronno Pertusella, dove un incidente in piazza Pertini ha coinvolto un'auto e un monopattino. Un ragazzo di 15 anni è stato investito, generando preoccupazione tra i presenti. Sul luogo sono intervenute tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un’automedica da Milano, ma le condizioni del giovane restano da chiarire. La vicenda è ora al centro delle indagini per accertare le cause dell’accaduto.

