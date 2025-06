Inchiesta ‘Valle Caudina’ la replica dell’assessore Luigi Ambrosone

In un contesto di crescente attenzione alla mobilità e alle infrastrutture, la recente inchiesta su Valle Caudina ha acceso vibranti discussioni. L’assessore Luigi Ambrosone non si è sottratto, pubblicando una replica decisa che mette in luce le sue posizioni e le sue preoccupazioni. Una risposta che invita a riflettere sulla complessità delle questioni e sull’importanza del dialogo tra istituzioni e cittadini. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Tempo di lettura: 6 minuti In merito al nostro articolo pubblicato sulla questione Ferrovia Benevento-Napoli, riceviamo e pubblichiamo la replica dell’assessore Luigi Ambrosone. “Gentile direttore, avevo chiesto alla vostra testata, alla luce dell’articolo dai contenuti a mio avviso fasulli e da aspetti potenzialmente diffamatori per i quali mi riservo di tutelare la mia onorabilità e quella della mia famiglia nelle sedi opportune ovvero quelle giudiziarie, di poter intervenire con con una intervista-video, poiché non ho nessuno scheletro nell’armadio e non temo, come si suole dire, di metterci la faccia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inchiesta ‘Valle Caudina’, la replica dell’assessore Luigi Ambrosone

