Inchiesta su crediti fiscali fittizi | perquisizioni a Brescia Calcio e in altre 10 province tra cui Arezzo

Un'ampia operazione delle forze dell’ordine ha portato alla luce un inquietante giro di crediti fiscali fittizi, coinvolgendo Brescia calcio e altre 10 province italiane. Le perquisizioni, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno scoperchiato un sistema illecito orchestrato da 25 soggetti, tra cui figure legate al mondo del calcio. Un’indagine che promette di scuotere il panorama finanziario e sportivo italiano, rivelando dettagli sorprendenti e potenziali implicazioni penali di rilievo.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali competenti, hanno eseguito perquisizioni personali e locali in undici province italiane (Brescia, Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto), su disposizione della Procura Distrettuale di Brescia. Le operazioni hanno coinvolto 25 soggetti – 11 persone fisiche e 14 persone giuridiche – indagati per riciclaggio e reati tributari connessi all'indebito utilizzo di crediti fiscali per un valore complessivo superiore a 4 milioni di euro.

Vicenda del Brescia calcio: perquisizioni anche in Puglia e Basilicata Guardia di finanza - La vicenda del Brescia Calcio si arricchisce di nuovi sviluppi con perquisizioni che coinvolgono anche Puglia e Basilicata.

