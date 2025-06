Inchiesta appalti l' Ausl | Piena collaborazione con gli organi competenti come sempre fatto

L'Azienda Usl di Piacenza ribadisce il suo impegno a garantire trasparenza e legalità, confermando la piena collaborazione con gli organi competenti nell’ambito dell'inchiesta sugli appalti. Con venti persone indagate tra dirigenti, funzionari e manager di società private, la trasparenza diventa ancora più fondamentale per rassicurare cittadini e stakeholder. L'Ausl di Piacenza continuerà a collaborare attivamente, assicurando un rigoroso rispetto delle procedure e dei principi etici.

«Piena collaborazione» sull'inchiesta appalti che coinvolge l'Ausl di Piacenza. A commentare la notizia - venti le persone indagate tra dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici, oltre ai manager di alcune società private - è la stessa azienda sanitaria locale. «L’Azienda Usl di Piacenza -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Inchiesta appalti, l'Ausl: «Piena collaborazione con gli organi competenti, come sempre fatto»

In questa notizia si parla di: inchiesta - appalti - ausl - piena

La presunta "banda" che gestiva gli appalti pubblici, clamorosa svolta nell'inchiesta: l'ingegnere torna libero - Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla presunta "banda" degli appalti pubblici in Agrigentino: l'ingegnere, indicato come il capo dell'organizzazione criminale, torna in libertà.

Ne parlano su altre fonti

Inchiesta appalti, l'Ausl: «Piena collaborazione con gli organi competenti, come sempre fatto»; L’Ausl “Fiducia nell’operato della magistratura. Continuiamo a collaborare”; Irregolarità appalti Ausl, l'assessore regionale: «Massima fiducia nell'operato della magistratura e piena collaborazione».

Appalti sanitari a Piacenza, dirigenti e manager verso il processo - Nel mirino della Finanza gare per 7 milioni e la gestione di fondi Pnrr.