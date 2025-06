Inchiesta a Catanzaro indagato per corruzione il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Un’ombra si staglia sulla politica calabrese: cinque persone, tra cui il presidente della Regione Roberto Occhiuto, sono state chiamate in causa in un’inchiesta per corruzione a Catanzaro. La notizia, annunciata dallo stesso Occhiuto sui social, scuote l’ambiente istituzionale e solleva interrogativi sulla trasparenza e l'integrità della leadership regionale. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa delicata vicenda.

Sono cinque in totale le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che coinvolge anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. A darne notizia è stato lo stesso governatore, che ha scelto i social per comunicare pubblicamente di aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione.La notifica è arrivata . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Inchiesta a Catanzaro, indagato per corruzione il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

