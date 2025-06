Incendio in un' abitazione a Brecciarola paura in via san Bartolomeo

Incendio a Brecciarola, paura in via San Bartolomeo: nel tardo pomeriggio di oggi, 11 giugno, una squadra dei vigili del fuoco di Chieti è intervenuta tempestivamente per domare un rogo divampato all’interno di un’abitazione. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state causate da un cortocircuito elettrico, suscitando preoccupazione e solidarietà tra i residenti. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente evidenzia l’importanza della prevenzione e della pronta risposta.

Nel tardo pomeriggio di oggi, 11 giugno, intorno alle ore 18, una squadra dei vigili del fuoco di Chieti è intervenuta in via san Bartolomeo, nella frazione di Brecciarola, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero.

In questa notizia si parla di: incendio - abitazione - brecciarola - paura

