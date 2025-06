Incendio dentro un ufficio Intervento dei vigili del fuoco

Pochi minuti, i vigili del fuoco sono arrivati prontamente sul posto, affrontando con coraggio e professionalità l'emergenza. La colonna di fumo, visibile a distanza, ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, preoccupati per la sicurezza di tutti. Fortunatamente, grazie alla rapida azione dei soccorritori, l'incendio è stato domato senza gravi conseguenze. Un episodio che ricorda come la prontezza possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Tutti con il naso all'insù a osservare la colonna di fumo che fuoriusciva da una finestra affacciata su via Guido Monaco. Poco prima delle 13 di oggi, 11 giugno, è scattato l'allarme in pieno centro città. La richiesta di aiuto è partita dall'interno di un ufficio al secondo piano e nel giro di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Incendio dentro un ufficio. Intervento dei vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: ufficio - incendio - intervento - vigili

Carabinieri, San Piero a Sieve: dopo l’incendio riapre l’ufficio dell’Arma - Dopo quasi dieci mesi dall'incendio che aveva coinvolto la caserma dei Carabinieri di San Piero a Sieve, l'ufficio dell'arma apre nuovamente al pubblico in Piazza Colonna.

Via Diaz, incendio a un’auto in marcia: intervento dei Vigili del Fuoco https://terlizzilive.it/2025/06/06/via-diaz-incendio-a-unauto-in-marcia-intervento-dei-vigili-del-fuoco/… #terlizzi Partecipa alla discussione

https://quotidianodellumbria.it/cronaca/incendio-a-ponte-felcino-in-fiamme-lesterno-di-un-magazzino-di-materiale-edile/… Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco: messa in sicurezza una cisterna di gasolio da 20mila litri Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Incendio dentro un ufficio. Intervento dei vigili del fuoco; Incendio senza feriti in un ufficio di Predazzo; Incendio in un ufficio a Predazzo, intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Incendio all'Università della Tuscia di Viterbo: evacuazione e intervento dei vigili del fuoco - Un incendio alla facoltà di Agraria a Viterbo ha portato all'evacuazione e all'intervento dei vigili del fuoco.