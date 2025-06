Incendio alle porte di Monza fiamme in un palazzo e fumo fino all' ultimo piano | evacuate 30 persone

decisione di evacuare tempestivamente 30 persone per garantire la loro sicurezza. Le fiamme, alimentate da un patrimonio di fumo e calore intenso, hanno rappresentato un grave rischio per residenti e soccorritori. La pronta reazione delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco si è rivelata fondamentale per contenere l’incendio e prevenire conseguenze più tragiche. Si attendono aggiornamenti sulle cause e sull’entità dei danni.

Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno. Un incendio è divampato all'interno di un edificio di Cinisello Balsamo, alle porte di Monza. L'effetto "camino" dei fumi ha raggiunto in pochissimi minuti i piani più alti dell'edifico. I vigili del fuoco hanno quindi preso la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incendio alle porte di Monza, fiamme in un palazzo e fumo fino all'ultimo piano: evacuate 30 persone

In questa notizia si parla di: incendio - porte - monza - fiamme

Censimento nella baraccopoli abusiva dopo l'incendio. Blitz alle porte di Roma - Un'operazione di censimento è stata avviata nella baraccopoli abusiva di via dei Bagni Vecchi, dopo l'incendio che ha colpito l'area.

Approfondimenti da altre fonti

Incendio alle porte di Monza, fiamme in un palazzo e fumo fino all'ultimo piano: evacuate 30 persone; Forno a pellet prende fuoco, intervengono i pompieri; Roncello, scoppia un incendio nella stalla: Carlo Biffi muore nel tentativo di salvare le sue capre.

Monza, pannelli in fiamme: incendio probabilmente innescato da un fulmine - The post Monza, pannelli in fiamme: incendio probabilmente innescato da un fulmine appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza.