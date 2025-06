Incendio al termovalorizzatore incontro dei sindaci con i vertici di Herambiente Arpae e Ausl

Ieri pomeriggio, a Coriano, si è svolto un importante incontro tra i sindaci e i vertici di Herambiente, Arpae e Ausl, per fare il punto sull’incendio del 1° giugno nell’area di stoccaggio dei rifiuti. Un'occasione cruciale per affrontare le criticità e garantire la sicurezza della comunità. La trasparenza e la collaborazione sono fondamentali per ricostruire fiducia e prevenire futuri incidenti, dimostrando che la tutela dell’ambiente e della salute pubblica sono priorità assolute.

Si è tenuto ieri pomeriggio a Coriano un incontro tra il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori all'ambiente Anna Pazzaglia e alla Protezione Civile, Paolo Ottogalli e i vertici di Herambiente per fare il punto sull'incendio avvenuto il 1° giugno nell'area di stoccaggio dei rifiuti adiacente al.

