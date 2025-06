Incendio a Cinisello fiamme in un palazzo e fumo fino all' ultimo piano | evacuate 30 persone

Un pomeriggio di paura a Cinisello Balsamo, dove un incendio scoppiato in un edificio di via Palestro ha provocato un'evacuazione di 30 persone e un suggestivo effetto camino, con fumo denso che si è innalzato fino all'ultimo piano. Attimi di terrore e sforzo collettivo per mettere in sicurezza ogni residente. La nostra comunità si stringe intorno a chi ha vissuto questa emergenza, ricordando l'importanza della prevenzione e della prontezza.

Attimi di terrore nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno a Cinisello Balsamo. Un incendio è divampato all'interno di un edificio. Evacuate 30 persone. L'effetto camino La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 16.30 per un rogo scoppiato in via Palestro, al civico 14. Stando alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio a Cinisello, fiamme in un palazzo e fumo fino all'ultimo piano: evacuate 30 persone

Incendio a Cinisello Balsamo, evacuate 30 persone: le fiamme si sono propagate per “effetto camino” - Un incendio improvviso a Cinisello Balsamo ha causato l’evacuazione di 30 residenti, con le fiamme che si sono propagate velocemente grazie all’effetto camino.

