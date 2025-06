Incendio a Cinisello Balsamo evacuate 30 persone | le fiamme si sono propagate per effetto camino

Un incendio improvviso a Cinisello Balsamo ha causato l’evacuazione di 30 residenti, con le fiamme che si sono propagate velocemente grazie all’effetto camino. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza di tutti. La vicenda sottolinea l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle risposte di emergenza in situazioni critiche.

Milano – Un incendio scoppiato mercoledì pomeriggio negli scantinati di un edificio residenziale in via Palestro 14 a Cinisello Balsamo ha costretto all’ evacuazione di 30 persone. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16.30 e il fenomeno dell’ “effetto camino” ha fatto sì che i fumi raggiungessero rapidamente i piani superiori del palazzo di quattro piani. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza tutti i residenti, anche se quattro persone hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario del 118 per aver inalato i fumi tossici prodotti dalla combustione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it