Incendio a Cinisello Balsamo evacuata una palazzina in fiamme | messe in salvo 30 persone quattro intossicate

Un incendio devastante ha scatenato il panico a Cinisello Balsamo, costringendo l'evacuazione di un'intera palazzina. Le fiamme, nate nello scantinato di un edificio a quattro piani, hanno rapidamente diffuso il fumo, mettendo in pericolo decine di abitanti. Per fortuna, tutti sono stati tratti in salvo, anche se quattro persone hanno avuto bisogno di assistenza per le intossicazioni. Ecco cosa è successo e quali sono gli sviluppi più recenti.

Le fiamme si sono sviluppate nello scantinato di un edificio a quattro piani e il fumo ha raggiunto in pochi minuti i piani superiori. I condomini sono stati tutti evacuati e quattro di loro sono stati soccorsi per le inalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: quattro - fiamme - incendio - cinisello

Rogo nel palazzo in centro . Fiamme da un monopattino. Soccorsi quattro intossicati - Un incendio esploso in un palazzo nel centro città ha coinvolto un monopattino, causando fiamme e quattro persone intossicate.

Su questo argomento da altre fonti

Incendio a Cinisello Balsamo, evacuate 30 persone: le fiamme si sono propagate per “effetto camino”; Incendio a Cinisello, fiamme in un palazzo e fumo fino all'ultimo piano: evacuate 30 persone; Incendio a Cinisello Balsamo, evacuata una palazzina in fiamme: messe in salvo 30 persone, quattro intossicate.

Incendio a Cinisello Balsamo, evacuata una palazzina in fiamme: messe in salvo 30 persone, quattro intossicate - Le fiamme si sono sviluppate nello scantinato di un edificio a quattro piani e il fumo ha raggiunto in pochi minuti i piani superiori ...