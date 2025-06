Incendio a Chieri | a fuoco un negozio di elettronica e telefonia resterà chiuso per alcuni giorni

Un violento incendio ha devastato il negozio di elettronica e telefonia Borgarello a Chieri, provocando la chiusura temporanea dell’attività. La sera di ieri, i residenti hanno segnalato fumo denso e fiamme che si sprigionavano dall'edificio situato all'incrocio tra via Roma e via Battisti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per circoscrivere le fiamme e garantire la sicurezza della zona. La ricostruzione dei danni e le cause dell’incendio sono ancora in corso, ma l’evento ha suscitato grande preoccupazione tra la comunit

Un incendio è divampato nella serata di ieri, martedì 10 giugno 2025, nel negozio di elettronica e telefonia Borgarello, situato sulla rotonda all'incrocio tra via Roma e via Battisti a Chieri. A dare l'allarme sono stati i residenti che hanno visto del fumo uscire dall'attività, che era stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio a Chieri: a fuoco un negozio di elettronica e telefonia, resterà chiuso per alcuni giorni

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chieri, pile al litio causano incendio in un negozio di elettronica; Incendio a Chieri: le pile al litio finiscono sotto accusa; Chieri. Le pile esauste prendono fuoco. Incendio in un negozio di Via Roma.

Incendio di origine elettrica in un negozio di chieri: fiamme domate, indagini in corso su pile al litio - Un incendio in un negozio di elettronica di via Roma a Chieri, causato da batterie al litio, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e carabinieri; indagini e campagne di prevenzione sono in co ...

Incendio a Chieri: le pile al litio finiscono sotto accusa - Un incendio in via Roma a Chieri riaccende il dibattito sulla sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ...