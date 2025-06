Incendio a Cesena fiamme sul tetto | evacuato condominio in via Elsa Morante

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Cesena, provocando panico e l’evacuazione di un condominio in via Elsa Morante. Le fiamme, originate probabilmente da un corto circuito durante i lavori di ristrutturazione all’attico, sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, intervenuti con sei autobotti. Fortunatamente, nessuno dei residenti ha riportato ferite o problemi di salute, dimostrando la prontezza e l’efficienza delle operazioni di emergenza.

Cesena, 11 giugno 2025 - Tanta paura oggi pomeriggio alle 16 a Cesena in un condominio in via Elsa Morante, dove nell'attico del palazzo è scoppiato un incendio. Probabilmente si è trattato di un corto circuito in quanto nell'attico sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul luogo sono arrivate sei autobotti e automezzi dei vigili del fuoco. L'edificio è stato evacuato e nessun residente ha riportato ferite o problemi di intossicazione, anche se è arrivata pure una ambulanza del 118 con il personale sanitario pronto a intervenite in caso di bisogno. I vigili del fuoco hanno invitato i residenti in zona a restare in casa con le finestre chiuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Cesena, fiamme sul tetto: evacuato condominio in via Elsa Morante

