Inarrestabile Mauro Guenci | dopo l' oro in Coppa del Mondo a Madeira vince a Schaffhausen la World inline cup

L’inarrestabile Mauro Guenci dimostra ancora una volta di essere il re indiscusso del pattinaggio: dopo l’oro in Coppa del Mondo a Madeira, il suo trionfo a Schaffhausen conferma il suo talento straordinario. Con una vittoria che lo vede distanziarsi di oltre tre minuti dagli avversari, Guenci scrive un’altra pagina epica della sua carriera, lasciando il pubblico senza fiato e consolidando il suo status di campione assoluto.

SENIGALLIA – Dopo i successi alla prima tappa di Coppa del Mondo di Madeira dello scorso marzo, lunedì 9 giugno, il campionissimo senigalliese Mauro Guenci, si ripete e vince anche alla World Inline Cup di Schaffhausen in Svizzera, infliggendo oltre tre minuti a tutti i competitor di categoria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Inarrestabile Mauro Guenci: dopo l'oro in Coppa del Mondo a Madeira, vince a Schaffhausen la "World inline cup"

