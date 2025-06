In UniBg più di 8 studenti su 10 lavorano durante gli studi Ma quasi il 40% si laurea fuori corso

Al via un quadro complesso: in UniBG, 8 studenti su 10 lavorano durante gli studi, ma quasi il 40% si laurea fuori corso. Cresce il numero di diplomati provenienti dal liceo e diminuisce quello dei laureati in corso. Il Rapporto AlmaLaurea 2025, presentato a Brescia, rivela tendenze e sfide del sistema universitario italiano. Ma quali strategie possono migliorare questa situazione? È fondamentale approfondire i dati e individuare soluzioni efficaci.

Nell’ateneo di Bergamo aumentano i laureati provenienti dal liceo, mentre crolla il numero di studenti che si laureano in corso. È stato presentato martedì 10 giugno all’Università di Brescia il Rapporto AlmaLaurea 2025 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati italiani, l’indagine annuale che delinea le caratteristiche e monitora l’inserimento lavorativo degli studenti che ottengono un titolo di studi negli atenei aderenti al Consorzio bolognese. L’edizione di quest’anno ha coinvolto 3.995 neolaureati in UniBg. Di questi, 2.383 sono neolaureati di primo livello, 1.375 magistrali biennali e 237 a ciclo unico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In UniBg più di 8 studenti su 10 lavorano durante gli studi. Ma quasi il 40% si laurea fuori corso

Quarta giornata del BIP Beyond Sport - Inclusion and Physical Activity organizzato e promosso dal Corso di Laurea UniBg in Scienze Motorie: gli studenti hanno partecipato per tutta la giornata a diverse attività di carattere sia adattato sia inclusivo. Il primo mo Partecipa alla discussione

Continua il viaggio degli studenti e delle studentesse #UniBg del corso di laurea in Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale alla scoperta delle antiche scritture e dei primi materiali scrittori. Durante la visita al laboratorio di papirologia d Partecipa alla discussione

UniBg e Bicocca mettono in comune gli impianti sportivi - Un esempio virtuoso di collaborazione interuniversitaria, un’alleanza nel segno dello sport e del benessere studentesco.

Medici manager e sanità del futuro: per 20 studenti di Unibg e Bicocca si aprono le porte di NewMed - Un percorso extracurricolare triennale da 100 ore per gli studenti al quarto anno di Medicina e Chirurgia, per formare medici capaci di affrontare le sfide della sanità del futuro, tra intelligenza ar ...