In una villa medicea sulle colline di Vinci c’è una famiglia che produce un grande vino bianco a lungo dimenticato

In una suggestiva villa medicea sulle colline di Vinci, una famiglia ha riscoperto e valorizzato un antico vino bianco ormai dimenticato. Questa storica azienda toscana ha scommesso su un vitigno fuori dal comune, regalando al mondo un tesoro nascosto. I risultati sono stati straordinari, premiati con i prestigiosi Tre Bicchieri. È la prova che anche le tradizioni più antiche possono rinascere, conquistando il palato e il cuore degli estimatori.

Una storica azienda toscana ha voluto scommettere su un vitigno ormai finito nel dimenticatoio, ottenendo dei risultati strabilianti. E noi l'abbiamo premiata con i Tre Bicchieri. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - In una villa medicea sulle colline di Vinci c’è una famiglia che produce un grande vino bianco a lungo dimenticato

In questa notizia si parla di: villa - medicea - colline - vinci

La villa medicea di Artimino, dove ha sede la Fondazione Giuseppe Olmo ha ospitato la Milanesiana 2025, con personaggi come Zellini, Gurnah, Fresu e Vacca. - La Villa Medicea di Artimino si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per la Milanesiana 2025, portando a contatto arte, musica e cultura.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Natale 2024, i musei aperti (e chiusi) a Firenze; Dove si sposano Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il matrimonio nella villa in Toscana; Verso il Primo maggio. Le iniziative per vivere una giornata tra svago, riflessione e convivialità .

Nella medicea Villa Rucellai tra colline, uliveti e note di arpa - Tra l’antica strada etrusca di Valibona, alle pendici della Collina della Retaia dando le spalle alla Catena della Calvana, immersa tra gli ulivi, sorge Villa Rucellai, residenza medicea con ...

Festival delle Colline, alla Villa Medicea di Poggio a Caiano i due concerti di apertura: La Crus e Nello Salza - Il rock alternativo dei La Crus e il trombettista più famoso del cinema italiano Nello Salza apriranno la quarantacinquesima edizione del Festival delle Colline ...