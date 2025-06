In una riserva in Mugello Sparò alla guardia venatoria A processo il bracconiere

Un episodio di grande rilevanza si prepara a scuotere la giustizia fiorentina: il bracconiere pratese Federico Bernardini e la sua compagna saranno giudicati per aver sparato e ferito gravemente un ispettore della polizia provinciale durante un tentativo di controllo nella riserva in Mugello. Il processo, fissato per il 14 ottobre davanti al tribunale di Firenze, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla caccia di frodo e alla tutela del nostro patrimonio naturale.

FIRENZE Sparò alla guardia venatoria che controllava la caccia di frodo: a giudizio il bracconiere pratese e la sua compagna. Il processo inizierà il prossimo 14 ottobre dinanzi al tribunale di Firenze in composizione collegiale. Federico Bernardini, 47 anni, pratese, è accusato di tentato omicidio per aver sparato e ferito gravemente a un braccio l'ispettore della polizia provinciale Claudio Bugialli nella riserva La Dogana, a Barberino di Mugello, nella tarda serata del 20 agosto 2024. Di fronte al gup Alessandro Azzaroli, che ha recepito la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Linda Gambassi, l'agente ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile assistito dall'avvocato Lapo Fè.