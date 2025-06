In Ucraina due morti in nuovi attacchi russi a Kharkiv

In un’atmosfera di paura e resilienza, i residenti di Kharkiv si confrontano con le conseguenze degli ultimi attacchi russi, che hanno causato due vittime e ferito numerosi civili, tra cui innocenti bambini. La città, simbolo di speranza e resistenza ucraina, si impegna a ricostruire e a mantenere viva la propria forza, nonostante le sfide imposte dalla guerra. Ma quanto ancora dovrà l’Ucraina affrontare prima di trovare pace?

Kharkiv, 11 giu. (askanews) - I residenti ripuliscono e sistemano le loro cose nelle case danneggiate dopo che nuovi attacchi russi hanno ucciso due persone e ne hanno ferite almeno 60, tra cui nove bambini, nella città di Kharkiv, la seconda più grande dell'Ucraina.

