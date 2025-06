In Toscana il primo suicidio assistito dalla legge per Daniele Pieroni

In Toscana, un nuovo capitolo sulla fine della vita si apre con il caso di Daniele Pieroni, il primo a beneficiare del suicidio assistito dopo l’approvazione della legge regionale a febbraio. Costretto a vivere 21 ore al giorno in condizioni insostenibili, Daniele ha scelto di esercitare il suo diritto alla libertà. Nonostante le sfide legislative e il ricorso alla Consulta, questo caso segna un passo importante nel dibattito etico e civile italiano.

Si chiamava Daniele Pieroni ed era costretto ad una macchina per 21 ore al giorno, ma ha scelto la libertà: è il primo caso di suicidio assistito in Toscana da quando è stata approvata la legge regionale a febbraio. La norma regolava i tempi e modalità del fine vita, anche se poi è stata impugnata dal Governo. Daniele Pieroni è il primo caso di suicidio assistito in Toscana. C'era stato il ricorso alla Consulta da parte del governo. Ma il presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo, aveva spiegato che la legge sarebbe rimasta comunque in vigore, fino al pronunciamento della Corte costituzionale.

