In Toscana il primo caso di suicidio assistito

In Toscana, si apre un nuovo capitolo nella lotta per i diritti di libertà e dignità: il primo caso di suicidio assistito, reso possibile grazie all’approvazione della legge regionale di febbraio. Nonostante le sfide legali, questa decisione segna un passo importante verso l’autonomia delle scelte individuali in ambito sanitario. Il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni ha potuto scegliere con...

L’ Associazione Luca Coscioni informa oggi che in Toscana c’è stato il primo caso di suicidio medicalmente assistito dopo l’approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, “a conferma della sua piena applicabilità in virtù di giudicato costituzionale, nonostante l’impugnazione da parte del Governo”. “Il 17 maggio, in provincia di Siena – spiega l’associazione in una nota -, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 24219 della Consulta e alla legge Toscana. Suicidio assistito, chi era Daniele Pieroni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - In Toscana il primo caso di suicidio assistito

In questa notizia si parla di: toscana - primo - caso - suicidio

Condominio pubblico solidale, a Empoli il primo in Toscana. “Il progetto continua”, ecco come funziona - A Empoli, il progetto "Freedom" segna una rivoluzione sociale come il primo condominio pubblico solidale in Toscana.

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità del fine vita, poi impugnata dal Governo. #ANSA Partecipa alla discussione

Primo tempo chiude l’edizione 2025 con lo spettacolo messo in scena dagli allievi del corso di formazione teatrale Achab, rivolto agli adulti, condotto da Diletta Landi, per conto di Giallo Mare Minimal Teatro Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Suicidio assistito: primo caso in Toscana dopo la legge regionale; Suicidio assistito in Toscana, primo caso dopo legge regionale; In Toscana il primo caso di suicidio assistito dopo l'approvazione della legge regionale (impugnata dal governo).

In Toscana il primo caso di suicidio assistito - L’Associazione Luca Coscioni informa oggi che in Toscana c’è stato il primo caso di suicidio medicalmente assistito dopo l’approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, “a conferm ...

Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo legge regionale. Daniele Pieroni, 60 anni, aveva il Parkinson dal 2008 - Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla pdl «Liberi ...