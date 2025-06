In Toscana il primo caso di suicidio assistito dopo l' approvazione della legge regionale

In Toscana, il primo caso di suicidio assistito dopo l'approvazione della legge regionale avviene in un contesto di grande importanza sociale e legale. Nonostante le controversie e l'impugnazione governativa, la legge dimostra la sua piena applicabilità , rispettando i giudicati costituzionali. Il 17 maggio, in provincia di Siena, Daniele Pieroni ha potuto esercitare il suo diritto con lucidità , segnando un momento cruciale nel dibattito sull'autonomia e i diritti individuali.

AGI - Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità , "a conferma della sua piena applicabilità in virtù di giudicato costituzionale, nonostante l'impugnazione da parte del Governo". Lo rende noto l'Associazione Luca Coscioni. "Il 17 maggio, in provincia di Siena - spiega l'associazione in un comunicato -, Daniele Pieroni ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 24219 della Consulta e alla legge toscana. L'uomo, sessantenne, era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e, per una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - In Toscana il primo caso di suicidio assistito dopo l'approvazione della legge regionale

Toscana, primo caso di suicidio assistito regolato da una legge regionale. Il 64enne Daniele Pieroni si è autosomministrato un farmaco letale il 17 maggio. Affetto dal morbo di Parkinson, per una grave disfagia, era costretto a vivere con la PEG @ultimoranet Partecipa alla discussione

