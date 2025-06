In Puglia aiuti economici alle donne che vogliono congelare gli ovuli è la prima volta in Italia

In Puglia, una rivoluzione nel campo della riproduzione: la Regione introduce il social freezing, un incentivo economico innovativo per le donne tra i 27 e i 37 anni che desiderano congelare gli ovuli per motivi sociali. Con un contributo fino a 3.000 euro, questa misura pionieristica permette alle donne di pianificare il futuro secondo i propri tempi, affermando il diritto all’autodeterminazione riproduttiva. Continua a leggere per scoprire come questa opportunità può cambiare la tua vita.

La Regione Puglia vara una misura pionieristica a sostegno della crioconservazione degli ovociti per fini sociali, il cosiddetto social freezing. Con un contributo economico una tantum fino a tremila euro, offre alle donne tra i 27 e i 37 anni la possibilitĂ di posticipare la maternitĂ , affermando il diritto all'autodeterminazione riproduttiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Social Freezing, la Regione Puglia investe sulla libertĂ riproduttiva delle donne - La Regione Puglia dimostra ancora una volta il suo impegno a tutela dei diritti femminili, investendo nel sociale e nella libertĂ riproduttiva delle donne.

