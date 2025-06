In piazza Duomo la tenda per la Palestina | Via il console di Israele dalla Fondazione Meyer FOTO

In piazza Duomo, si è acceso il coro di protesta contro le politiche israeliane, con una tenda dedicata alla Palestina e la richiesta di allontanare il console di Israele dalla Fondazione Meyer. Un gesto forte per denunciare il ruolo di un rappresentante coinvolto in accuse di crimini gravi. La risposta internazionale alle tragedie del 7 ottobre 2023 continua a scuotere le coscienze e a spingere per un cambiamento urgente.

"Il Console di Israele, rappresentante di un governo accusato di genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità non può presiedere la Fondazione Meyer. La risposta del governo israeliano ai tragici fatti del 7 ottobre 2023 è stata talmente feroce e sproporzionata che la Corte di Giustizia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - In piazza Duomo la tenda per la Palestina: "Via il console di Israele dalla Fondazione Meyer" / FOTO

Israele attacca diplomatici in visita a campo profughi Jenin. C’era anche vice console italiano - Le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una delegazione diplomatica, tra cui il vice console italiano Alessandro Tutino, in visita al campo profughi di Jenin in Cisjordania.

Parte della sinistra toscana, giovani Pd e M5S in testa, chiede il passo indietro del console onorario di Israele dalla presidenza della Fondazione Meyer per interrompere ogni legame con lo Stato ebraico in guerra a Gaza. Poi c'è chi offre una lettura politica pi Vai su Facebook

La sinistra che ha appoggiato la mozione di M5 per far dimettere il console onorario d’Israele #Carrai dalla fondazione Meyer ha preso la deriva anti - israeliana del partito francese di Mélenchon, che sfocia nell’antisemitismo. Qui però non siamo in Francia; p Vai su X

Marco Carrai alla guida di Fondazione Meyer e console onorario di Israele: è polemica Riporta gonews.it: A Firenze si è accesa una polemica sulla permanenza di Marco Carrai alla guida della Fondazione Meyer, uno dei principali ospedali pediatrici italiani.