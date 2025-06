In Palestina curare è resistere | la salute mentale diventa questione anche politica Parliamone

In Palestina, curare e resistere sono due facce della stessa medaglia. In un contesto di guerra e ostilità, ogni atto di cura diventa un gesto di protesta, una dichiarazione di dignità. La salute mentale si trasforma così in una questione politica, un modo per affermare l’umanità di un popolo che non si arrende. Parlare di cura in Palestina significa affrontare una realtà complessa, fatta di coraggio, speranza e resilienza.

In un contesto dove gli ospedali sono un bersaglio, dove le ambulanze vengono colpite e i medici interrogati, ogni atto di cura è un atto politico. Curare, in Palestina, è resistere. È affermare la dignità umana in mezzo alla disumanizzazione. È dire: “Noi esistiamo. Siamo umani e continueremo a esistere e a prenderci cura di noi e degli altri”. In Palestina, anche la salute mentale non è solo una questione clinica. Ma è una questione politica. È il riflesso di un’occupazione che non si limita a controllare i corpi, ma invade le menti. È il risultato di una violenza che non si esaurisce nei bombardamenti, ma si insinua nella quotidianità, nei sogni, nei silenzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Palestina curare è resistere: la salute mentale diventa questione anche politica. Parliamone

BOLOGNA PER LA PALESTINA E CONTRO LA VIOLENZA OMOLESBOBITRANSFOBICA Le immagini dei cortei che hanno attraversato la città lo scorso sabato. Due manifestazioni, che si sono congiunte, in sostegno alla questione palestinese e ai diritti lgbt Partecipa alla discussione

La bandiera era stata issata sul monumento nell’ambito di una mobilitazione Pro- Palestina di un gruppo di attivisti Partecipa alla discussione

