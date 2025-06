In Lombardia arriverà presto la Carta regionale del turista | il bando

In Lombardia sta per arrivare la rivoluzionaria Carta Regionale del Turista, un innovativo pass che promette di trasformare l’esperienza di visita nella regione. Ispirata a modelli di successo come il New York Pass e le smart city card di grandi metropoli, questa carta digitale offrirà ai visitatori un accesso semplificato a esperienze, attrazioni e servizi esclusivi. Scopri come questa iniziativa cambierà il modo di esplorare la Lombardia, rendendo ogni viaggio ancora più memorabile.

Regione Lombardia entra ufficialmente nella seconda fase del progetto per la Carta regionale del turista. Lo strumento è ispirato al New York Pass, alla Barcellona Card e alla smart city card di Tokyo, Hong Kong e Shanghai. L'obiettivo è quello di integrare in una piattaforma digitale esperienze.

Carta regionale del turista, la Lombardia accelera: come sarà, a cosa servirà, quando sarà pronta - La Lombardia si appresta a rivoluzionare il turismo con la Carta Regionale del Turista, un pass unico che promette di semplificare e arricchire l'esperienza di visitatori e residenti.

