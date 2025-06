In Italia il 31% dei giovani tra i 18 e i 24 anni gioca online Oltre il 60% dei giocatori ha meno di 35 anni Lombardia Lazio e Campania le regioni con il numero più alto di utenti

In Italia, il mondo del gioco online sta conquistando sempre più i giovani: il 31% tra i 18 e i 24 anni si diletta con le piattaforme digitali, con oltre il 60% di utenti under 35. Le regioni di Lombardia, Lazio e Campania si distinguono per il numero crescente di appassionati. Questa tendenza riflette un cambiamento culturale che sta ridefinendo il panorama del divertimento digitale nel nostro Paese. Ma quali sono le implicazioni di questa crescita?

Negli ultimi anni, il settore del gioco online in Italia ha registrato una forte crescita, con un coinvolgimento sempre più marcato delle fasce più giovani della popolazione. Un’analisi condotta da BonusFinder Italia, un portale multinazionale che recensisce casinò online, ha evidenziato come oltre il 60% degli utenti italiani di gioco online abbia meno di 35 . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Italia il 31% dei giovani tra i 18 e i 24 anni gioca online. Oltre il 60% dei giocatori ha meno di 35 anni. Lombardia, Lazio e Campania le regioni con il numero più alto di utenti

