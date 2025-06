In Irlanda del Nord ancora rivolta dopo un tentato stupro | case bruciate e scontri con la polizia

Le tensioni in Irlanda del Nord si infiammano ancora, con scene di violenza e scontri che scuotono Ballymena. La rabbia popolare, alimentata da un grave episodio di tentato stupro coinvolgente adolescenti immigrati, ha portato a case incendiate e confronti con le forze dell’ordine. La situazione rimane critica, mentre la comunità si chiede come tornare alla pace e alla stabilità . La speranza di un futuro senza violenza sembra ancora lontana, ma l’unione può fare la differenza.

Continuano le rivolte a Ballymena, in Irlanda del Nord, con scontri nati sulla scia della furia scatenatasi in seguito a un caso di tentato stupro di una ragazza, in cui risulterebbero implicati due adolescenti immigrati. Centinaia di persone mascherate hanno attaccato la polizia e incendiato.

