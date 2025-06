In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Giugno | Meloni resuscita Zaia De Luca ed Emiliano

Nell’edizione del 11 giugno de Il Fatto Quotidiano, si fa luce su come Meloni stia rispolverando figure di rilievo come Zaia, De Luca ed Emiliano, rafforzando la sua presenza in campagna elettorale e politica. La strategia sembra mirata a consolidare il bipolarismo e a spaccare la sinistra in Campania e Puglia, come sottolineato da Lollo nella riunione della maggioranza. Ma cosa ci insegna questo gioco di potere? Scopriamolo insieme.

Maggioranza. Meloni fa da sponda a De Luca e resuscita il 3° mandato anti-Pd. Riunione della maggioranza, Lollo: “Spacchiamo la sinistra in Campania e Puglia” di Ilaria Proietti e Giacomo Salvini Shampoo largo di Marco Travaglio. Come sempre accade quando un risultato elettorale non collima con le proprie aspettative, la tentazione è prendersela con gli elettori. Nel caso degli ultimi referendum, con quei buzzurri che non hanno votato o hanno votato No a dimezzare i tempi per la cittadinanza agli stranieri. Ora, non è affatto vero che gli elettori hanno sempre . La consultazione. Referendum, i dati smontano la festa dem: “Voto nel merito, partiti stabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Giugno: Meloni resuscita Zaia, De Luca ed Emiliano

In questa notizia si parla di: meloni - resuscita - luca - edicola

Meloni fa da sponda a De Luca e resuscita il 3° mandato anti-Pd Riunione della maggioranza, Lollo: “Spacchiamo la sinistra in Campania e Puglia” Sembrava una boutade o poco più di uno spariglio per creare ulteriori fibrillazioni nel campo delle opposizioni. Partecipa alla discussione

Meloni resuscita Zaia, De Luca ed Emiliano. Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Giugno: Meloni resuscita Zaia, De Luca ed Emiliano; Meloni fa da sponda a De Luca e resuscita il 3° mandato anti-Pd; L’EDICOLA, La Stampa: “La strage del liceo”. Il Corriere: “Tensioni dopo il referendum”. Libero: “Vogliono abrogare Schlein”.

Meloni fa da sponda a De Luca e resuscita il 3° mandato anti-Pd - Sembrava una boutade o poco più di uno spariglio per creare ulteriori fibrillazioni nel campo delle opposizioni.

Meloni e De Luca, secondo round: «Sono quello civile». «Vieni alla foto?» - Lei non si scompone, anzi gli sorride, «grazie presidente».