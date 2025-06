In classe mi bullizzavano l’ex studente torna a scuola e fa una strage | dieci morti

Un dramma scuote Graz: un ex studente, vittima del bullismo, torna a scuola e compie una strage con dieci morti, poi si toglie la vita. La tragedia evidenzia le terribili conseguenze di un ambiente scolastico ostile. La testimonianza di un padre, che rivela come suo figlio abbia finto di non respirare per salvarsi, ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire prima che sia troppo tardi.

Terrore a Graz, in Austria. Ha sparato quaranta colpi, poi si è ucciso Un padre: "Mio figlio per salvarsi ha finto di non respirare più".

L'aggressore è uno studente ed è stato trovato morto in uno dei bagni della scuola

