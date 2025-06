In città si ritrova la comunità bengalese | grande festa nel quartiere monzese

Nel cuore del quartiere Cederna, la comunità bengalese si prepara a una grande festa domenica 15 giugno presso l'oratorio Frassati. Un momento di gioia e condivisione che vede protagoniste, in particolare, le donne, artefici del progetto "Fili di storie. Ricami di pace". Un'occasione unica per rafforzare i legami tra culture e celebrare l'armonia che unisce questa vivace comunità.

