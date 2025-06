In ‘Case a prima vista’ nuovi agenti esplorano la Toscana

In un affascinante viaggio tra le bellezze toscane, "Casa a Prima Vista Toscana" sbarca su Real Time, portando rinnovata energia e nuove sfide. Un trio di agenti immobiliari si confronta tra paesaggi da sogno e clienti esigenti, pronti a scoprire la casa dei sogni in una delle regioni più amate d’Italia. Con questa nuova avventura, il celebre format continua a sorprendere, lasciando il pubblico incantato e desideroso di scoprire gli esiti di questa emozionante caccia immobiliare.

FIRENZE – Il celebre fenomeno televisivo Casa a Prima Vista si espande conquistando anche la Toscana. Da questa lunedì scorso (9 giugno) su Real Time (e disponibile on demand su Discovery+), ha preso il via l’attesissima edizione Casa a Prima Vista Toscana, con un nuovo trio di agenti immobiliari pronti a contendersi il ruolo di trovare la casa perfetta per i clienti in una delle regioni piĂą suggestive d’Italia. Dopo aver trasformato in star gli agenti di Milano e Roma, il programma sbarca nella terra di Dante e Leonardo, tra colline rigogliose, coste alla moda e cittĂ medievali. Il team toscano è composto da Moira Quartieri, una professionista con trent’anni di esperienza, nota per il suo stile deciso e la personalitĂ empatica; Nico Tedeschi, figlio d’arte, ironico e versatile, sempre pronto con una battuta e abile nel gestire le critiche; e Matteo Nencioni, un sognatore appassionato con un passato da DJ e un amore per il settore immobiliare fin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it