IN – Carboni parla Izco | Ora sta bene! Futuro? Importante una cosa…

Valentin Carboni, talento emergente nato nel 2005, ha attraversato un anno difficile segnato da un grave infortunio. Dopo aver firmato con l’Olympique Marsiglia in prestito, ora si trova negli Stati Uniti con l’Inter, pronto a riscrivere il suo futuro. Mariano Izco, ex calciatore e amico della famiglia, ci ha raccontato in esclusiva il percorso di resilienza e speranza del giovane calciatore, dimostrando che con determinazione tutto è possibile.

Valentin Carboni poco meno di un anno fa diventava un giocatore dell’Olympique Marsiglia in prestito, ora è partito con l’Inter verso gli Stati Uniti. Il talento classe 2005 viene da un grave infortunio. Ne ha parlato in esclusiva con noi di Inter-News.it Mariano Izco, ex calciatore di Serie A vicino alla famiglia del giocatore e presente alla firma con il club francese. UN ANNO SFORTUNATO – Valentin Carboni avrebbe dovuto vivere la stagione della sua consacrazione, ma non è andato nulla come ci si aspettava. Il talento dell’ Inter era stato acquistato in prestito dall’ Olympique Marsiglia nella scorsa estate e doveva essere un elemento centrale del nuovo progetto di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Carboni, parla Izco: «Ora sta bene! Futuro? Importante una cosa…»

Ne parlano su altre fonti

Carboni, il Torino c'è. E parla l'agente: "Di sicuro merita la Serie A" - Rinforzare una difesa che, dopo essere stato il punto di forza del Torino di Juric, in questa stagione ha perso la propria solidità, complici anche la partenza di alcuni pilastri come ...