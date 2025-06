In bici sulla ciclabile con 250 grammi di hashish pronti da vendere | arrestato

Un momento di routine si è trasformato in un drammatico episodio di cronaca sulla pista ciclabile che costeggia il Toce. Un ciclista, trovato con 250 grammi di hashish pronti per la vendita, ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, ma è stato prontamente fermato e arrestato. La scoperta mette in luce ancora una volta quanto sia importante vigilare sulla sicurezza delle nostre strade, anche quelle più tranquille.

In bici lungo la pista ciclabile che costeggia il Toce con addosso 250 grammi di hashish pronti da "vendere". Fermato dai carabinieri per un controllo, ha tentato la fuga sulla due ruote ma è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

