In bici per la ricerca oncologia In città tappa dei messaggeri

In sella alle biciclette, i "Messaggeri della ricerca" attraversano l’Italia per sostenere la battaglia contro il cancro. La tappa cortonese, nel cuore del centro storico, è stata un momento di grande entusiasmo, accolti calorosamente dal sindaco Luciano Meoni e dalla comunità locale. Con il supporto del Gruppo storico di Cortona, questa corsa solidale continua a portare speranza e consapevolezza. Un esempio di come lo sport possa unire e fare la differenza nella lotta alla malattia.

Tappa cortonese per i " Messaggeri della ricerca ". Nel loro tour, partito da Forlì per raggiungere Roma, sono stati accolti anche nel cuore del centro storico dal sindaco Luciano Meoni insieme ad una delegazione comunale. Per loro è stata proposta anche una esibizione del Gruppo storico della città di Cortona. Il progetto nato nel 2011 da un'idea di Daniele Avolio insieme al professor Dino Amadori, all'epoca direttore scientifico dell'Irst (Istituto romagnolo per lo studio dei tumori), ha come obiettivo la promozione della ricerca in campo oncologico. L'avventura è alla sua tredicesima edizione, nasce proprio per unire passione per la bicicletta e il sostegno alla ricerca oncologica.

